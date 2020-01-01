Минимальная зарплата выросла с 1 января

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зарплата повышена на 13% - примерно на тот же процент, что в прошлом году

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривны. Такая цифра заложена в законе "О государственном бюджете на 2020 год", который вступил в силу с 1 января (проект №2000).

В госбюджете установлены такие размеры минимальной заработной платы: с 1 января 2020 года - 4 723 гривны, а должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 года - 2 102 гривны.

С учетом этих показателей минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1 Минэкономики, согласно которому экономика вырастет на 3,7%.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12 497 грн в 2020 году, в 14 187 грн в 2021 году и 16 014 грн в 2022 году.