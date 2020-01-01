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Мінімальна зарплата виросла з 1 січня

Новини » Економіка     01.01.2020 - 11:52
Мінімальна зарплата виросла з 1 січня
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зарплата підвищена на 13% - приблизно на той же відсоток, що в минулому році

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року складає 4 723 гривні. Така цифра закладена в законі "Про державний бюджет на 2020 рік", який набрав чинності з 1 січня (проект №2000.

У держбюджеті встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2020 року - 4 723 гривні, а посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2020 року - 2 102 гривні.

З урахуванням цих показників мінімальна зарплата в 2020 році зросте на 13%, або на 550 грн.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1 Мінекономіки, згідно з яким економіка зросте на 3,7%.

Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році він буде на рівні 11,1%.

Кабінет міністрів прогнозує, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, складе: 12 497 грн в 2020 році, в 14 187 грн в 2021 році і 16 014 грн в 2022 році.

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