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Минимальная зарплата в Украине выросла на 500 гривен

Автор: Александр Белоус

Размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря 2021 года вырос на 500 гривен до 6500 гривен. К минимальной зарплате привязаны зарплаты бюджетников и налоги бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

Это уже втрое повышение в этом году. С 1 января минималка выросла с 5000 до 6000 гривен. Планировалось, что размер повысится до 6500 гривен с 1 июля, однако затем правительство перенесло повышение на конец года. Следующее повышение запланировано только в октябре 2022 года.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ, который платится по ставке 22%. При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Напомним, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы. За три года минималка вырастет на 18%. Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1165 гривен и составит 7665 гривен.

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Зарплата в Украине