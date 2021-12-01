Мінімальна зарплата в Україні зросла на 500 гривень

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня 2021 року зріс на 500 гривень до 6500 гривень. До мінімальної зарплати прив'язані зарплати бюджетників і податки бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет на 2021 рік.

Це вже втричі підвищення цього року. З 1 січня мінімалка зросла з 5000 до 6000 гривень. Планувалося, що розмір підвищиться до 6500 гривень з 1 липня, проте потім уряд переніс підвищення на кінець року. Наступне підвищення заплановане тільки в жовтні 2022 року.

До мінімальної зарплати в Україні прив'язаний розмір ЄСВ, який сплачується за ставкою 22%. При цьому мінімальний розмір зросте з 1 320 до 1 430 гривень, максимальний розмір - з 19 800 до 21 450 гривень.