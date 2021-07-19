ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минимальная зарплата за три года вырастет чуть более чем на тысячу гривен

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 июля 2021 16:21
Минимальная зарплата за три года вырастет чуть более чем на тысячу гривен Фото: Кабмин предлагает увеличивать минимальную зарплату примерно на уровень инфляции (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы. За три года минималка вырастет на 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата составит:

  • 01.01.2021 - 6000 гривен
  • 01.12.2021 - 6500 гривен
  • 01.10.2022 - 6700 гривен
  • 01.01.2023 - 7176 гривен
  • 01.01.2024 - 7665 гривен

Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1165 гривен и составит 7665 гривен.

Минимальная зарплата за три года вырастет чуть более чем на тысячу гривен

Напомним, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года. В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины зарплата минимальная зарплата
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше