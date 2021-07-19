Минимальная зарплата за три года вырастет чуть более чем на тысячу гривен
Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы. За три года минималка вырастет на 18%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата составит:
- 01.01.2021 - 6000 гривен
- 01.12.2021 - 6500 гривен
- 01.10.2022 - 6700 гривен
- 01.01.2023 - 7176 гривен
- 01.01.2024 - 7665 гривен
Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1165 гривен и составит 7665 гривен.
Напомним, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года. В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.