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Минимальная зарплата за три года вырастет чуть более чем на тысячу гривен

Автор: Александр Белоус

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы. За три года минималка вырастет на 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата составит:

  • 01.01.2021 - 6000 гривен
  • 01.12.2021 - 6500 гривен
  • 01.10.2022 - 6700 гривен
  • 01.01.2023 - 7176 гривен
  • 01.01.2024 - 7665 гривен

Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1165 гривен и составит 7665 гривен.

Напомним, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года. В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.

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