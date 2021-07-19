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Мінімальна зарплата за три роки зросте трохи більш ніж на тисячу гривень

Автор: Олександр Білоус

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка 15 липня була підтримана Верховною радою України, передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати. За три роки мінімалка зросте на 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Так, з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата становитиме:

  • 01.01.2021 - 6000 гривень
  • 01.12.2021 - 6500 гривень
  • 01.10.2022 - 6700 гривень
  • 01.01.2023 - 7176 гривень
  • 01.01.2024 - 7665 гривень

Таким чином, у 2024 році "мінімалка" порівняно з теперішнім роком зросте на 1165 гривень і становитиме 7665 гривень.

Нагадаємо, мінімальна середньозважена заробітна платня у 2022 році зросте на 8,4% до 6550 гривень. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року. У подальшому заплановане зростання мінімалки на 9,6% до 7176 гривень у 2023 році та на 6,8% до 7665 гривень у 2024 році.

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