Повышения минимальной зарплаты в следующем году не будет, - Минфин

Проект государственного бюджета на 2023 году не предусматривает увеличения минимальной зарплаты. Она останется на уровне 6700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

"Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года", - заявил заместитель министра финансов Роман Єрмоличев во время онлайн-встречи с представителями профсоюзов, работодателей, Минсоцполитики и Минэкономики по формированию основных показателей госбюджета 2023.

По его словам, в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, "а некоторые из них будут даже увеличены".

"Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам", - добавил он.