Мінімальна пенсія для людей з великим трудовим стажем зросла з 1 січня

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Підвищення пенсій торкнеться 2 млн осіб

З 1 січня 2019 року у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати підвищується пенсія для людей з великим трудовим стажем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет, який вступив в силу.

Як повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, з 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної пенсії на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Законодавством передбачено, що розмір пенсії для таких осіб, не може бути нижчим, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки показник заробітної плати з 1 січня збільшується до 4173 грн, то в цієї категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться на 172 грн.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підвищення пенсій, заплановане з 1 січня 2019 року, торкнеться близько 2 млн пенсіонерів.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2018 року підвищено на 62 грн до 1497 гривень. Це друге підвищення пенсії у поточному році. З 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищено також на 62 грн - до 1435 грн. Таким чином, мінімальна пенсія у 2018 році зросла на 9% (на 124 грн) - з 1373 грн. до 1497 грн.

Згідно з законом про держбюджет, у 2019 році пенсія зросте також на 9%.Законом встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, з 1 грудня - 1638 грн.