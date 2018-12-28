Розенко рассказал, скольким пенсионерам повысят пенсии с 1 января

Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Размер пенсионных выплат увеличится примерно на 157 гривен

Повышение пенсий, запланированное с 1 января 2019 года, затронет около 2 миллионов пенсионеров. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Он рассказал, что перерасчет по новой пенсионной программе будет производиться в зависимости от минимальной зарплаты.

"С 1 января для пенсионеров, и первое у нас - для полумиллиона военных пенсионеров - будет сделан очередной перерасчет пенсии. У нас стартует новая пенсионная программа перерасчета пенсий в зависимости от минимальной зарплаты", - сообщил Розенко.

Он добавил, что перерасчет коснется людей, старше 65 лет, с соответствующим стажем.

"Это будет касаться примерно 2 млн пенсионеров, которым с 1 января будут перерасчитаны пенсии. Это люди, которые имеют 65 лет и имеющие трудовой стаж 35 лет - у мужчин, 30 лет - у женщин. Этим людям размер пенсионных выплат будет увеличен на 157 грн примерно", - рассказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок финансового аудита Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования.