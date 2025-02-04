Минимальная зарплата в Украине пока заморожена: когда ждать повышения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2025 года).

НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.



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Планы правительства

Кабинет министров в июне 2024 года утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в которой предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на эти годы.

Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года.

Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышения минимальной зарплаты.

Минимальная зарплата

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен.

Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от минимальной зарплаты. В основном это касается ФЛП, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату (часто для "оптимизации" налогообложения).

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Рост минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, которые достигли 65 лет и старше и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет.