Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: Даша Квіткова задає тренди

Який образ вибрала Даша Квіткова

Топ

Для розслабленого луку Квіткова обрала дуже легкий і відкритий топ кремового кольору. Це топ без бретелей, який щільно облягає груди.

Нижній край топа прикрашений широким мереживом з фігурним краєм, що надає виробу жіночності. Мереживо також має наскрізні елементи, що створюють ефект "прозорості" та легкості.

Ззаду топ зав'язаний на бант, що підкреслює відкриту спину і додає грайливості.

Даша Квіткова (скриншот)

Шорти

Доповнити топ у романтичному стилі блогерка вирішила шортами вільного крою у світлу біло-блакитну смужку. По краю шортів також видно біле мереживо, яке гармонійно поєднується з оздобленням топа.

Шорти зроблені з бавовни, що робить їх комфортними для дому та відпочинку.

Такі шорти в піжамному стилі - модний тренд літа 2025. Їх можна носити не тільки вдома і на відпочинку, а й поєднувати з іншими елементами гардероба для стильних міських луків.

Квіткова показала модні шорти на літо 2025 (скриншот)

Аксесуари

Доповнити пляжний лук Квіткова вирішила окулярами. Це сонцезахисні окуляри прямокутної форми з тонкими металевими оправами й затемненими лінзами.

Образ виглядає легким і невимушеним. Він ідеально підходить для домашнього відпочинку, пляжу або повсякденних справ у теплу пору року.

Поєднання мережива, смужок і яскравих зав'язок створює грайливий, але водночас ніжний і жіночний вигляд.

Даша Квіткова показала модний лук із шортами (скриншот)

Чому піжамні шорти - тренд літа 2025

Максимум комфорту - мінімум зусиль

Піжамні шорти - це м'які тканини, вільний крій і легкість, які особливо цінуються в спекотну погоду. Вони не сковують рухи, мають невимушений, але при цьому стильний вигляд.

Естетика "тихої розкоші"

У 2025 особливо актуальні натуральні тканини, приглушені кольори, мінімалізм без логотипів. Саме такими є піжамні шорти з льону, бавовни, шовку - з декоративною відстрочкою або поясом на зав'язках. Їх можна стилізувати як частину smart-casual образів або капсульного гардероба.

Квіткова показала ідеальний лук на літо (скриншот)

Ідеальні для курортного стилю і міського літа

Піжамні шорти легко комбінуються з топами, сорочками, короткими блейзерами або навіть піджаками - створюючи образи в стилі "resort chic", "бохо" або "міський релакс". У тренді - комплекти "шорти + сорочка" в однаковому стилі.

Універсальність і трансформація

Ці шорти підходять для пляжу, поїздок, прогулянок і навіть вечірніх образів, якщо додати акценти: босоніжки, аксесуари, легкий жакет. Їх легко переосмислювати, адаптувати та стилізувати.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)