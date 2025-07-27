Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: Даша Квиткова задает тренды

Какой образ выбрала Даша Квиткова

Топ

Для расслабленного лука Квиткова выбрала очень легкий и открытый топ кремового цвета. Это топ без бретелек, который плотно облегает грудь.

Нижний край топа украшен широким кружевом с фигурным краем, что придает изделию женственности. Кружева также имеет сквозные элементы, создающие эффект "прозрачности" и легкости.

Сзади топ завязан на бант, что подчеркивает открытую спину и придает игривости.

Даша Квиткова (скриншот)

Шорты

Дополнить топ в романтическом стиле блогерша решила шортами свободного кроя в светлую бело-голубую полоску. По краю шорт также видно белое кружево, которое гармонично сочетается с отделкой топа.

Шорты сделаны из хлопка, что делает их комфортными для дома и отдыха.

Такие шорты в пижамном стиле - модный тренд лета 2025. Их можно носить не только дома и на отдыхе, но и сочетать с другими элементами гардероба для стильных городских луков.

Квиткова показала модные шорты на лето 2025 (скриншот)

Аксессуары

Дополнить пляжный лук Квиткова решила очками. Это солнцезащитные очки прямоугольной формы с тонкими металлическими оправами и затемненными линзами.

Образ выглядит легким и непринужденным. Он идеально подходит для домашнего отдыха, пляжа или повседневных дел в теплое время года. Сочетание кружева, полосок и ярких завязок создает игривый, но одновременно нежный и женственный вид.

Даша Квиткова показала модный лук с шортами (скриншот)

Почему пижамные шорты - тренд лета 2025

Максимум комфорта - минимум усилий

Пижамные шорты - это мягкие ткани, свободный крой и легкость, которые особенно ценятся в жаркую погоду. Они не сковывают движения, выглядят непринужденно, но при этом стильно.

Эстетика "тихой роскоши"

В 2025 особенно актуальны натуральные ткани, приглушенные цвета, минимализм без логотипов. Именно таковы пижамные шорты из льна, хлопка, шелка - с декоративной отсрочкой или поясом на завязках. Их можно стилизовать как часть smart-casual образов или капсульного гардероба.

Квиткова показала идеальный лук на лето (скриншот)

Идеальны для курортного стиля и городского лета

Пижамные шорты легко комбинируются с топами, рубашками, короткими блейзерами или даже пиджаками - создавая образы в стиле "resort chic", "бохо" или "городской релакс". В тренде - комплекты "шорты + рубашка" в одинаковом стиле.

Универсальность и трансформация

Эти шорты подходят для пляжа, поездок, прогулок и даже вечерних образов, если добавить акценты: босоножки, аксессуары, легкий жакет. Их легко переосмысливать, адаптировать и стилизовать.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)