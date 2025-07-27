Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: Даша Квиткова задает тренды
Блогерша Даша Квиткова показала, какие шорты будут в тренде летом 2025 года. Ее образ мгновенно привлек внимание сети - лаконичный крой и комфортная посадка идеально олицетворяют актуальную моду сезона.
Как выглядят самые модные шорты, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram.
Какой образ выбрала Даша Квиткова
Топ
Для расслабленного лука Квиткова выбрала очень легкий и открытый топ кремового цвета. Это топ без бретелек, который плотно облегает грудь.
Нижний край топа украшен широким кружевом с фигурным краем, что придает изделию женственности. Кружева также имеет сквозные элементы, создающие эффект "прозрачности" и легкости.
Сзади топ завязан на бант, что подчеркивает открытую спину и придает игривости.
Даша Квиткова (скриншот)
Шорты
Дополнить топ в романтическом стиле блогерша решила шортами свободного кроя в светлую бело-голубую полоску. По краю шорт также видно белое кружево, которое гармонично сочетается с отделкой топа.
Шорты сделаны из хлопка, что делает их комфортными для дома и отдыха.
Такие шорты в пижамном стиле - модный тренд лета 2025. Их можно носить не только дома и на отдыхе, но и сочетать с другими элементами гардероба для стильных городских луков.
Квиткова показала модные шорты на лето 2025 (скриншот)
Аксессуары
Дополнить пляжный лук Квиткова решила очками. Это солнцезащитные очки прямоугольной формы с тонкими металлическими оправами и затемненными линзами.
Образ выглядит легким и непринужденным. Он идеально подходит для домашнего отдыха, пляжа или повседневных дел в теплое время года. Сочетание кружева, полосок и ярких завязок создает игривый, но одновременно нежный и женственный вид.
Даша Квиткова показала модный лук с шортами (скриншот)
Почему пижамные шорты - тренд лета 2025
Максимум комфорта - минимум усилий
Пижамные шорты - это мягкие ткани, свободный крой и легкость, которые особенно ценятся в жаркую погоду. Они не сковывают движения, выглядят непринужденно, но при этом стильно.
Эстетика "тихой роскоши"
В 2025 особенно актуальны натуральные ткани, приглушенные цвета, минимализм без логотипов. Именно таковы пижамные шорты из льна, хлопка, шелка - с декоративной отсрочкой или поясом на завязках. Их можно стилизовать как часть smart-casual образов или капсульного гардероба.
Квиткова показала идеальный лук на лето (скриншот)
Идеальны для курортного стиля и городского лета
Пижамные шорты легко комбинируются с топами, рубашками, короткими блейзерами или даже пиджаками - создавая образы в стиле "resort chic", "бохо" или "городской релакс". В тренде - комплекты "шорты + рубашка" в одинаковом стиле.
Универсальность и трансформация
Эти шорты подходят для пляжа, поездок, прогулок и даже вечерних образов, если добавить акценты: босоножки, аксессуары, легкий жакет. Их легко переосмысливать, адаптировать и стилизовать.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
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