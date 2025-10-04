В міні та з каре: Полякова та Єфросиніна заінтригували модними образами (відео)

Єфросиніна та Полякова показалися з каре

На кадрах Маша та Оля позують у схожих total black образах, які поєднують бунтарство та елегантність.

Єфросиніна обрала лаконічну чорну мінісукню з екошкіри, доповнивши її короткою курткою в тон та високими чоботами. Каре з рівним проділом додало луку чіткості й гостроти.

Полякова танцювала в короткій сукні з розрізом на нозі та відкритими плечима, яку доповнила чорними ботильйонами та шкіряною курткою. Співачка зробила ставку на свій фірмовий платиновий блонд і мінімалізм у деталях.

Вийшов стильний та гармонійний дует з модним тенденціям цієї осені - монохром, шкіряні фактури, каре та високі чоботи.

У підписі Єфросиніна заінтригувала спільним проєктом з подругою.

"Ой, що буде… Ні на що з Олею Поляковою не натякаємо, але знаки будуть" - зазначила вона.

На початку вересня Маша та Оля в таких образах також постали в кліпі співачки на пісню "Вкрала", а що вони готують тепер, залишається гадати.

Як відреагували в мережі

Відео зібрало тисячі вподобайок і сотні коментарів. Користувачі оцінили образи та зачіски зіркових подруг.

"Ви точно знаєте щось про безсмертя. Я спочатку подумала що тут дівчата років по 20".

"Я не фанатка їхньої творчості, але виглядають на всі 100".

"Ой, а я Машу відразу не впізнала. Вогонь, так тримати".

"Маші тут наче 20 років. Ходіть так завжди".

Я одразу й не впізнала, хто це! Класно виглядаєте".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, на чому тримається її дружба з Поляковою.