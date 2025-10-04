UA

В міні та з каре: Полякова та Єфросиніна заінтригували модними образами (відео)

Полякова та Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова продемонстрували ефектні чорні луки, з'явившись разом у танцювальному відео, та заінтригували натяком на спільний проєкт.

Якими модними образами підкорили зірки, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в TikTok Єфросиніної.

Єфросиніна та Полякова показалися з каре

На кадрах Маша та Оля позують у схожих total black образах, які поєднують бунтарство та елегантність.

Єфросиніна обрала лаконічну чорну мінісукню з екошкіри, доповнивши її короткою курткою в тон та високими чоботами. Каре з рівним проділом додало луку чіткості й гостроти.

Полякова танцювала в короткій сукні з розрізом на нозі та відкритими плечима, яку доповнила чорними ботильйонами та шкіряною курткою. Співачка зробила ставку на свій фірмовий платиновий блонд і мінімалізм у деталях.

Вийшов стильний та гармонійний дует з модним тенденціям цієї осені - монохром, шкіряні фактури, каре та високі чоботи.

У підписі Єфросиніна заінтригувала спільним проєктом з подругою.

"Ой, що буде… Ні на що з Олею Поляковою не натякаємо, але знаки будуть" - зазначила вона.

@mashaefrosynina Ой, що буде.. Ні на що з Оля Полякова не натякаємо, але знаки будуть.. #машаєфросиніна #оляполякова оригінальний звук - Маша Єфросиніна

На початку вересня Маша та Оля в таких образах також постали в кліпі співачки на пісню "Вкрала", а що вони готують тепер, залишається гадати.

Як відреагували в мережі

Відео зібрало тисячі вподобайок і сотні коментарів. Користувачі оцінили образи та зачіски зіркових подруг.

  • "Ви точно знаєте щось про безсмертя. Я спочатку подумала що тут дівчата років по 20". 
  • "Я не фанатка їхньої творчості, але виглядають на всі 100".
  • "Ой, а я Машу відразу не впізнала. Вогонь, так тримати".
  • "Маші тут наче 20 років. Ходіть так завжди".
  • Я одразу й не впізнала, хто це! Класно виглядаєте".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, на чому тримається її дружба з Поляковою.

