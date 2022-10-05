Міні-Аушвіц у Харківській області. В Міноборони показали засоби тортур окупантів

Російські окупанти у селі Піски-Радьківські Харківської області влаштували концтабір, подібний Аушвіцу. Росіяни застосували до мирних жителів тортури, як в таборах смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Twitter.

На опублікованих фото зображено протигаз, який, за даними міністерства, окупанти змушували надягати жертву. Потім людину накривали тліючою ганчіркою і закопували живцем.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

"І коробка золотих зубних коронок. Міні-Аушвіц. Скільки ще таких знайдеться в окупованій Україні?" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, недавно поліція повідомила, що знайшла у звільненому селі Піски-Радьківські катівню окупантів.

Раніше правоохоронці заявили, що виявили у Харківській області не менше десятка російських катівень.

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