Мини-Аушвиц в Харьковской области. В Минобороны показали средства пыток оккупантов

Российские оккупанты в селе Пески-Радьковские Харьковской области устроили концлагерь, подобный Аушвицу. Россияне применили к мирным жителям пытки, как в лагерях смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

На опубликованных фото видно противогаз, который, по данным министерства, оккупанты заставляли надевать жертву. Затем человека накрывали тлеющей тряпкой и закапывали заживо.

Торт chamber в Писки-Радкивски. 2 фото. Gas mask, що був випущений на hlavу victim, який був пов'язаний з кульгавим рагом и ломаным лицом. And box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How more will be found in occupied Украина?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

"И коробка золотых зубных коронок. Мини-Аушвиц. Сколько еще таких найдется в оккупированной Украине?" - говорится в сообщении.

Напомним, недавно полиция сообщила, что нашла в освобожденном селе Пески-Радьковские пыточную оккупантов.

Ранее правоохранители заявили, что обнаружили в Харьковской области не менее десятка российских пыточных.

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