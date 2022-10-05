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Мини-Аушвиц в Харьковской области. В Минобороны показали средства пыток оккупантов

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Пески-Радьковские, Среда 05 октября 2022 10:04
Мини-Аушвиц в Харьковской области. В Минобороны показали средства пыток оккупантов Фото: в Минобороны назвали пыточную в Харьковской области мини-Аушвицом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в селе Пески-Радьковские Харьковской области устроили концлагерь, подобный Аушвицу. Россияне применили к мирным жителям пытки, как в лагерях смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

На опубликованных фото видно противогаз, который, по данным министерства, оккупанты заставляли надевать жертву. Затем человека накрывали тлеющей тряпкой и закапывали заживо.

"И коробка золотых зубных коронок. Мини-Аушвиц. Сколько еще таких найдется в оккупированной Украине?" - говорится в сообщении.

Напомним, недавно полиция сообщила, что нашла в освобожденном селе Пески-Радьковские пыточную оккупантов.

Ранее правоохранители заявили, что обнаружили в Харьковской области не менее десятка российских пыточных.

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