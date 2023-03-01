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Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область

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Среда 01 марта 2023 21:47
Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 1 марта, российские войска вновь обстреляли Сумскую область. Всего в регионе было зафиксировано 31 "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад области: Новослободской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Белопольской. Было зафиксировано 31 "прилет". Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, работала ПВО", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты нанесли удары по:

  • Новослободской общине из ствольной артиллерии 152 мм. Было три "прилета";
  • Шалыгинской общине из миномета 120 мм. Зафиксировано восемь "прилетов";
  • Эсманьской общине из миномета 120 мм. Было шесть взрывов;
  • Белопольской общине из миномета - четыре "прилета".
  • Краснопольской общине из минометов. Также на территорию общины россияне сбросили 10 мин.

"Без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее жители Сумской области услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.

Кроме того, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры под Кременчугом.

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