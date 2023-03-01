Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область

В среду, 1 марта, российские войска вновь обстреляли Сумскую область. Всего в регионе было зафиксировано 31 "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

"В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад области: Новослободской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Белопольской. Было зафиксировано 31 "прилет". Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, работала ПВО", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты нанесли удары по:

Новослободской общине из ствольной артиллерии 152 мм. Было три "прилета";

Шалыгинской общине из миномета 120 мм. Зафиксировано восемь "прилетов";

Эсманьской общине из миномета 120 мм. Было шесть взрывов;

Белопольской общине из миномета - четыре "прилета".

Краснопольской общине из минометов. Также на территорию общины россияне сбросили 10 мин.

"Без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее жители Сумской области услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.

Кроме того, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры под Кременчугом.

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