Міни, артилерія та міномети. Війська РФ знову обстріляли Сумську область

"Протягом дня ворог здійснив обстріл чотирьох територіальних громад області: Єсманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської Було зафіксовано понад 17 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти обстріляли:

Есманьську громаду з території РФ з артилерії - три "прильоти";

Білопільську громаду з мінометів - вісім "прильотів";

Юнаківську громаду з мінометів - п'ять "прильотів".

Крім того, війська РФ скинули на територію Краснопільської громади одну.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області.

Додамо, що 18 лютого окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог бив із міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякине Конотопського району.

Крім того, 17 лютого росіяни завдали ударів по семи громадам у Сумській області. У регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

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