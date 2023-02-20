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Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область

Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В регионе зафиксировано 17 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных громад области: Есманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской Было зафиксировано более 17 "прилетов", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты обстреляли:

  • Эсманьскую громада с территории РФ из артиллерии - три "прилета";
  • Белопольскую громаду из минометов - восемь "прилетов";
  • Юнаковскую громаду из минометов - пять "прилетов".

Кроме того, войска РФ сбросили на территорию Краснопольской громады одну.

"К счастью, без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне войска РФ обстреляли пять громад Сумской области.

Добавим, что 18 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг бил из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.

Кроме того, 17 февраля россияне нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В регионе противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.

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