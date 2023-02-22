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У Мінфіні розповіли, скільки часу Україна матиме на погашення кредитів, які надає ЄС

Фото: у Мінфіні розповіли, скільки часу Україна матиме на погашення кредитів, які надає ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Західні партнери України розуміють, як важливо рівномірно розподілити повернення коштів, які держава отримує для підтримки фінансового становища.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра фінансів України Ольгу Зикову а ефірі національного телемарафону.

За її словами, розподіл того, як віддавати потім кредити, надані партнерами, "абсолютно рівномірний". При цьому Україна матиме для цього 35 років.

"Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним з прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", - зазначила Зикова.

Вона також розповіла, що цього року Україна очікує надходження в бюджет як кредитних, так і грантових коштів.

"Наразі ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який буде надаватися Україні впродовж цього року саме в грантовій формі. І, безумовно, ми працюємо над тим, аби мати схоже співвідношення, як ми мали минулого року, між наданими пільговими кредитами й грантовими коштами", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мера закликав МВФ виділити 15 млрд євро на підтримку України.

Раніше повідомлялося, що МВФ завершить підготовку програми підтримки України. На даному етапі роботи над ним – план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Крім того, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Наразі цю домовленість має затвердити керівництво організації.

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