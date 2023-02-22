У Мінфіні розповіли, скільки часу Україна матиме на погашення кредитів, які надає ЄС

За її словами, розподіл того, як віддавати потім кредити, надані партнерами, "абсолютно рівномірний". При цьому Україна матиме для цього 35 років.

"Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним з прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", - зазначила Зикова.

Вона також розповіла, що цього року Україна очікує надходження в бюджет як кредитних, так і грантових коштів.

"Наразі ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який буде надаватися Україні впродовж цього року саме в грантовій формі. І, безумовно, ми працюємо над тим, аби мати схоже співвідношення, як ми мали минулого року, між наданими пільговими кредитами й грантовими коштами", - підкреслила вона.