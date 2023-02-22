В Минфине рассказали, сколько времени у Украины будет на погашение кредитов, предоставляемых ЕС

Западные партнеры Украины понимают, как важно равномерно распределить возврат средств, получаемых государством для поддержки финансового положения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Украины Ольгу Зыкову в эфире национального телемарафона.
По ее словам, распределение того, как отдавать потом кредиты, предоставленные партнерами, "совершенно равномерно". При этом у Украины будет для этого 35 лет.
"Поэтому, скажем, сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это один из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", - отметила Зыкова. .
Она также рассказала, что в текущем году Украина ожидает поступления в бюджет как кредитных, так и грантовых средств.
"Пока мы имеем подтвержденный комитмент в размере около 10 млрд долларов, который будет предоставляться Украине в течение этого года именно в грантовой форме. И, безусловно, мы работаем над тем, чтобы иметь похожее соотношение, как у нас было в прошлом году, между предоставленными льготными кредитами и грантовыми средствами", - подчеркнула она.
Напомним, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мера призвал МВФ выделить 15 млрд евро в поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что МВФ завершит подготовку программы поддержки Украины. На данном этапе работы над ним план должен быть одобрен руководством Фонда.
Кроме того, Украина и персонал МВФ достиглидоговоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. В настоящее время эту договоренность должно утвердить руководство организации.
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