У МВФ розповіли, скільки часу лишилось до повноцінної програми підтримки України

Міжнародний валютний фонд невдовзі завершить підготовку програми підтримки України. На даному етапі роботи над ним - план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNBC .

За її словами, час не грає на руку Україні й тому в умовах війни рішення про нову програму мають прийматись оперативно.

"Ми говоримо про кілька тижнів, це не дуже довгий період часу", - сказала вона.

Георгієва вважає, що Україна виконує вимоги щодо фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією та стабільності фінансового сектору.

"У нас є країна, де працюють інституції. Де виплачуються пенсії. Де існують соціальні послуги. Де уряд зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби", - розповіла вона.

Окрім цього у МВФ оцінюють, що цього року нашій державі може знадобитися фінансова підтримка на суму в межах 40-48 млрд доларів. Глава МВФ додала, що Фонд окрім підтримки української економіки в умовах війни допоможе "прискорити" зусилля України, спрямовані на вступ до ЄС.