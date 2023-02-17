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Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 21:20
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми Фото: МВФ розгляне підготовку повноцінної кредитної програми для України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний валютний фонд.

"Персонал МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів (PMB). Завершення першого й останнього перегляду, який підлягає затвердженню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, яку підтримує МВФ", - йдеться в прес-релізі.

В організації зазначили, що завдяки спільним зусиллям уряду України та Національного банку України виконано всі кількісні та індикативні завдання на кінець грудня, а також усі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня. Серед них:

  • подання Урядом до парламенту пакета податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень;
  • вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості;
  • розробка концептуальної записки для системи соціального захисту;
  • створення наглядової ради "Нафтогазу";
  • узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.

"Повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності приватного сектору, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС", - наголосили в МВФ.

За їх словами, Київ досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенство права, а також закладає основи для післявоєнного зростання, хоча порядок денний реформ у цих сферах залишається важливим.

"Державний сектор відіграватиме важливу роль у процесі реконструкції, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими", - підкреслили в організації.

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві протягом 13-17 лютого, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
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