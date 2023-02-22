ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мінфіні розповіли, скільки часу Україна матиме на погашення кредитів, які надає ЄС

Новость на русском →
Україна, Середа 22 лютого 2023 17:57
У Мінфіні розповіли, скільки часу Україна матиме на погашення кредитів, які надає ЄС Фото: у Мінфіні розповіли, скільки часу Україна матиме на погашення кредитів, які надає ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Західні партнери України розуміють, як важливо рівномірно розподілити повернення коштів, які держава отримує для підтримки фінансового становища.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра фінансів України Ольгу Зикову а ефірі національного телемарафону.

За її словами, розподіл того, як віддавати потім кредити, надані партнерами, "абсолютно рівномірний". При цьому Україна матиме для цього 35 років.

"Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним з прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", - зазначила Зикова.

Вона також розповіла, що цього року Україна очікує надходження в бюджет як кредитних, так і грантових коштів.

"Наразі ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який буде надаватися Україні впродовж цього року саме в грантовій формі. І, безумовно, ми працюємо над тим, аби мати схоже співвідношення, як ми мали минулого року, між наданими пільговими кредитами й грантовими коштами", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мера закликав МВФ виділити 15 млрд євро на підтримку України.

Раніше повідомлялося, що МВФ завершить підготовку програми підтримки України. На даному етапі роботи над ним – план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Крім того, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Наразі цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Евросоюз
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України