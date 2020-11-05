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В Минфине не видят риска существенной девальвации до конца года

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Сергей Марченко не видит риска существенной девальвации гривны до конца 2020 года. По его словам, сейчас отсутствуют фундаментальные макроэкономические факторы для этого.

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Об этом министр финансов рассказал в интервью "Минфину".

Марченко отметил, что в министерстве не боятся колебаний обменного курса гривны к доллару. Он добавил, что курс гривны к доллару является исключительно техническим показателем для расчетов бюджетных показателей в Минфине.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно", - добавил министр.

Напомним, сегодня стало известно, какой курс гривны к доллару планируют заложить в государственном бюджете на 2021 год.

Также РБК-Украина писало, что на фоне президентских выборов в США курс доллара продолжает падать второй день подряд после двухлетнего максимума.

В то же время курс евро перешел к росту. По сравнению с предыдущим днем курс евро поднялся на 15 копеек.

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Новости Украины Министерство финансов Украиныдевальвация гривны