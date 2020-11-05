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Курс доллара в бюджете-2021 заложен выше 29 гривен

Киев, Четверг 05 ноября 2020 13:46
Курс доллара в бюджете-2021 заложен выше 29 гривен
Фото: в бюджет-2021 заложен курс 29,1 гривен за доллар (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который сегодня Верховная рада приняла за основу, предполагает рост курса доллара в следующем году. Бюджет рассчитан на среднегодовом обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который доступен на сайте Рады.

В частности, для расчета бюджетных показателей законопроекта взят среднегодовой прогнозный курс валюты - 29,1 гривен за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года - 28,8 гривен за доллар.

В пояснительной записке отмечают, что этот прогноз представляет наиболее вероятный сценарий для развития экономики в среднесрочной перспективе при перезагрузке из-за пандемии COVID-19.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится, но возможны определенные колебания.

Обменный курс на 2021 год на уровне 29,1 гривен за доллар был заложен еще в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы, которое подготовило Министерство экономики этим летом. В предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.

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