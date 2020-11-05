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Курс евро снова перешел к росту

Киев, Четверг 05 ноября 2020 17:38
Курс евро снова перешел к росту
Фото: евро снова перешел к росту (Pіxabay)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2020 года поднял курс евро до 33,58 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 ноября установлен на таком уровне: 33,5819 гривен за евро (+ 0,1570 грн). При этом курс евро на 5 ноября составлял 33,4249 гривен за евро.

Курс евро снова перешел к росту

Фото: курс валют на 6 ноября

Отметим, курс евро растет на фоне ослабления американского доллара по отношению ко всем валютам. Нынешний курс евро к украинской гривне подбирается к максимальным за три года значениям. В последний раз он был выше в феврале 2018 года.

Межбанк

Сегодня на межбанковском рынке курс евро в продаже поднялся до 33,41 гривен и более или менее стабильно торговался на этой отметки на протяжении всего дня. К закрытию межбанка евро подошел, продаваясь за 33,40 гривен.

Курс доллара

На 6 ноября официальный курс доллара установлен на уровне 28,36 гривен. По сравнению с предыдущим днем он потерял сразу 14 копеек.

Официальный курс гривны к доллару на завтра установили на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.

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