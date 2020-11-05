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У Мінфіні не бачать ризику суттєвої девальвації до кінця року

Автор: Дмитро Левицький

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить ризику суттєвої девальвації гривні до кінця 2020 року. За його словами, зараз відсутні фундаментальні макроекономічні чинники для цього.

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Про це міністр фінансів розповів в інтерв'ю "Мінфіну".

Марченко зазначив, що в міністерстві не бояться коливань обмінного курсу гривні до долару. Він додав, що курс гривні до долара є виключно технічним показником для розрахунків бюджетних показників у Мінфіні.

"Але знову ж таки, з огляду на важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії COVID-19, прогнозувати значення високоволатильних показників доволі складно", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, який курс гривні до долара планують закласти в державному бюджеті на 2021 рік.

Також РБК-Україна писало, що на тлі президентських виборів в США курс долара продовжує падати другий день поспіль після дворічного максимуму.

Водночас курс євро перейшов до зростання. У порівнянні з попереднім днем курс євро піднявся на 15 копійок.

Прогноз погоди
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Новини України Міністерство фінансів Українидевальвация гривны