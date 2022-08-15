В Минфине сказали, сколько ожидают получить от Запада до конца года

С начала полномасштабной войны иностранные партнеры предоставили Украине уже 14 млрд долларов. До конца года в Минфине рассчитывают получить еще 12-16 млрд долларов.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов", - сказал Марченко.
В частности, по словам министра, уже в сентябре правительство ожидает поступления по программе макрофинансовой поддержки от ЕС. Всего по программе Украина еще должна получить 8 млрд евро.
Марченко отметил, что средства поступят в сентябре, но, очевидно, не все 8 млрд евро, поскольку ожидается несколько траншей.
"В целом мы чувствуем поддержку. И я надеюсь, что эти посылы, которые дает президент, будут услышаны, и макрофинансовая поддержка будет получена Украиной в полном объеме", - сказал министр.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии блокируют предоставление Украине финансовой помощи на 8 млрд евро, хотя решение было принято на саммите ЕС еще в конце июня.
Президент Владимир Зеленский назвал блокирование макрофина от ЕС для Украины "преступлением и ошибкой".
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