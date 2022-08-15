В Минфине сказали, сколько ожидают получить от Запада до конца года

"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов", - сказал Марченко.

В частности, по словам министра, уже в сентябре правительство ожидает поступления по программе макрофинансовой поддержки от ЕС. Всего по программе Украина еще должна получить 8 млрд евро.

Марченко отметил, что средства поступят в сентябре, но, очевидно, не все 8 млрд евро, поскольку ожидается несколько траншей.

"В целом мы чувствуем поддержку. И я надеюсь, что эти посылы, которые дает президент, будут услышаны, и макрофинансовая поддержка будет получена Украиной в полном объеме", - сказал министр.