Зеленский о блокировании 8 млрд евро от ЕС: "Это преступление или ошибка"

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина .

Так глава государства отреагировал на блокирование финансовой помощи Украине от ЕС.

"Напоминаю лидерам некоторых стран ЕС, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что 8 млрд евро пока заторможены.

"И такая искусственная задержка финансовой помощи для нашего государства - это либо преступление, либо ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в условиях полномасштабной войны. Какая европейская страна ответственна за это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка и она будет исправлена", - заявил президент Украины.