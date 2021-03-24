В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистии

После запланированной налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок. В правительстве хотят предусмотреть своего рода "кнут".

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет ".

"С одной стороны, мы даем пряник - это возможность легализовать свои доходы, с которых не уплачены налоги. С другой стороны, тот, кто сейчас не задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом", - сказал РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко.

В частности к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью "нулевого декларирования", налоговики будут применять "косвенные методы" выявления нарушений - грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни.

"После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и т.д.", - объясняет глава Минфина.