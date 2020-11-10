Большинство украинцев против всеобщего декларирования доходов

Большинство украинцев (54%) не поддерживают введение всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан с обязательной подачей ежегодной налоговой декларации. Поддерживают такую инициативу 38% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 51% украинцев также против введения одноразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которых не уплачены налоги. Поддерживают налоговую амнистию 26% граждан.

Опрошенные не восприняли такие инициативы, как дополнительные налоги при покупке смартфонов, телевизоров, планшетов с целью повышения отчисления авторам песен, музыки, фильмов и другой интеллектуальной продукции. Выступают за 18%, против - 63%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 октября - 2 ноября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, к регистрации в Верховной раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидается, что базовая ставка составит 5%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.