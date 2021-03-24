Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет

Владимир Зеленский, идя на президентские выборы, обещал провести налоговую амнистию. Речь о легализации доходов, с которых ранее не были уплачены налоги. Спустя почти два года план "экономического чистилища", как называл амнистию Зеленский, имеет шансы воплотиться в жизнь. Но только для физлиц. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Верховная рада приблизилась к принятию закона, который позволит провести добровольное декларирование доходов граждан – так называемую налоговую амнистию. На прошлой неделе профильный финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту принять за основу проект №5153, внесенный президентом в конце февраля.

Налоговая индульгенция

Идея "нулевой декларации" в том, что физлица раскрывают перед государством свои активы, с которых ранее не были уплачены налоги, не указывая при этом источники доходов. Заплатив один раз по ставке, которую определит Рада, декларант сможет избежать ответственности за уклонение от налогообложения.

Провести амнистию предлагается за год – с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. "Отбелить" можно будет почти любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, деньги и даже бизнес. Наличные средства можно будет легализовать двумя путями – положить в банк и разово заплатить 5% или купить облигации госзайма, перечислив государству "комиссию" в 2,5% от общей суммы. "Кэш" как таковой под "нулевое декларирование" не попадет.

Если же деньги или другие активы находятся не в Украине и декларант хочет оставить их заграницей, ставка налога в таких случаях предлагается в размере 9%. Для сравнения: подоходный налог для физлиц в Украине сейчас составляет 18%, еще 1,5% взымается в виде военного сбора.

В Раде рассчитывают, что те, кто согласятся раскрыть свои активы, вернут средства в Украину, воспользовавшись первыми двумя вариантами. "Главная цель – это вернуть деньги из-за границы. Поэтому 5% – это будет главная ставка", – говорит глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Источники издания в СН не исключают, что в ходе кампании по "отбеливанию" средств декларанты выберут и вариант с ОВГЗ, тем самым подсобив правительству с финансированием дефицита бюджета.

"У нас, по сути, сомнительных денег выведено из-под налогообложения на сумму около 40 млрд долларов. Их достаточно, чтобы в принципе отказаться от займов МВФ на весь 2021 год. По крайней мере, они точно помогут частично решить проблемы с долгами", – сказал изданию собеседник из монобольшинства, пожелавший остаться неназванным.

Под легализацию попадут любые ОВГЗ, приобретенные после 1 января 2021 года, следует из проекта закона. Но также Минфин готовит специальный выпуск гособлигаций "под амнистию". "Размещаться они будут точно не на год, а, скорее, сразу на три года", – раскрыл детали Гетманцев.

МВФ против "кэша"

В Раде большинство фракций и групп поддерживают идею с "нулевой декларацией", но их подходы в этом вопросе несколько отличаются. Главный спор касается именно ставок, по которым можно будет "отбелить" активы. Снижать ставки, прописанные в президентском проекте, точно нет необходимости, уверен Гетманцев.

Условия налоговой амнистии в команде власти за последние почти два года несколько раз менялись в процессе обсуждений. Будучи кандидатом в президенты, Зеленский в своей программе предполагал, что ставки будут ниже, чем те, которые теперь прописаны в его проекте – от 0% до 5%. Против такой щедрости категорически выступили в Международном валютном фонде.

Источники издания в депутатском корпусе уверяют, что ставки выросли именно под давлением кредитора в конечном варианте реформы. От легализации наличных также пришлось отказаться из-за МВФ. В Фонде, по словам собеседников, предлагали либо установить ставку в 18%, либо вообще исключить "кэш" из-под амнистии.

Невозможность задекларировать наличные без оформления депозита или покупки ОВГЗ существенно уменьшит объемы легализованных средств, отмечает Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность"). "Вряд ли граждане захотят отдавать все свои деньги на счета в банки, лишая себя возможности пользоваться ими как минимум в течение года", – рассуждает она.

У МВФ были и другие опасения, помимо размера ставок, признается премьер-министр Денис Шмыгаль. Фонд настаивал на предохранителях (сейчас предусмотрены в проекте), которые не позволят воспользоваться легализацией чиновникам, а также тем, против кого уже ведутся расследования за уклонение от уплаты налогов или если доходы были получены криминальным путем.

"Все замечания и беспокойство международных партнеров и доноров на сегодняшний день уже учтены. И, по крайней мере, бюджет ничего не теряет", – уверяет глава правительства.

Даниил Гетманцев считает, что ставки для налоговой амнистии вполне приемлемы (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Идея налоговой амнистии не находит поддержки у крупного транснационального бизнеса, который работает в Украине, пояснил информированный собеседник в СН. "Они всегда платили налоги и им, конечно, обидно, что кто-то сможет уйти от ответственности за неуплату", – сказал источник.

Замглавы финкомитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") соглашается, что налоговая амнистия – это "всегда штраф для добросовестных налогоплательщиков". Тем не менее, по его мнению, концептуально нулевое декларирование хоть раз в Украине все же нужно провести.

Кнут и пряник

Проблемой кампании по налоговой амнистии могут стать высокие ставки налогов в Украине. Из-за чего, по мнению собеседника в СН, уже после декларирования новые доходы граждане снова будут скрывать от государства, тем самым нивелировав идею "нулевого декларирования".

"И тогда амнистию придется проводить ежегодно. С такой проблемой уже столкнулась Россия. Там амнистию проводят в третий раз подряд из-за того, что налоговая реформа так и не проведена", – рассуждает один из депутатов.

Чтобы избежать подобных проблем, в правительстве хотят предусмотреть своего рода "кнут", сказал РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко. "С одной стороны, мы даем пряник – это возможность легализовать свои доходы, с которых не уплачены налоги. С другой стороны, тот, кто сейчас задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом", – говорит он.

В частности к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью "нулевого декларирования", налоговики будут применять "косвенные методы" выявления нарушений – грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни.

"После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и т.д.", – объясняет глава Минфина.

Подобного рода проверками должно заняться новосозданное Бюро экономической безопасности, считает Ярослав Железняк. Его коллега Нина Южанина полагает, что под проверку должны подпадать расходы более 150 тысяч гривен. Но, как уточнил Даниил Гетманцев, пока таких норм в президентском проекте не предусмотрено.

Охота на миллиарды

Говоря о целях и задачах нулевого декларирования, следует различать общий объем "отбеленных" средств и прибыль для бюджета в виде уплаченных налогов. Самые большие объемы легализации, как ожидают во власти, придутся на средства, выведенные заграницу.

Согласно исследованию ISET, объем трансграничных финансовых потоков украинского происхождения с признаками перемещения прибыли в оффшоры и налоговые гавани оценивается в 14-16 млрд долларов в год. А по подсчетам международной организации Global Financial Integrity, из Украины в течение 2004-2013 годов без уплаты налогов было выведено около 116 млрд долларов, из-за чего бюджет ежегодно недополучал около 50-65 млрд гривен налогов.

Процедура налоговой амнистии, например, в Италии – Collaborazione volontaria – принесла их бюджету более 4 млрд евро. Также успешными были примеры Грузии, Ирландии и Индонезии. В Израиле подобная voluntary disclosure procedure на первом этапе позволила 7500 налогоплательщикам легализовать активы общей стоимостью около 10 млрд долларов (30 млрд шекелей). Но кампания по легализации длилась несколько лет.

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что власти приготовили "кнут" для тех, кто решит скрывать доходы (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине власти пока осторожно оценивают возможные суммы, которые попадут под налоговую амнистию, и потенциальный доход госказны. Денис Шмыгаль говорит о "довольно значительных объемах".

"Разные страны получали от 500 тысяч долларов до миллиардов и десятков миллиардов долларов, которые возвращались в белый оборот государства. Рассчитываем, что и у нас тоже будут большие суммы. Хотелось бы, чтобы это были миллиарды гривен", – сказал Шмыгаль.

Но в ощутимом фискальном эффекте для бюджета сомневается Ярослав Железняк, допуская, что казна не получит никаких миллиардов в виде уплаченных налогов. Куда вероятней, по его мнению, речь будет идти о миллионах. Нардеп сомневается, что налоговая амнистия сработает из-за низкого доверия к власти.

В "Голосе" считают, что в любом случае полученные в ходе амнистии дополнительные налоги уместнее было бы направлять не в общий фонд бюджета, а разделить их между Пенсионным фондом и спецфондом на нужды экологии. Гетманцев из "Слуги народа" не против такого подхода. Но поясняет, что для этого нужно отдельно вносить изменения в Бюджетный кодекс.

Нина Южанина считает, что нулевое декларирование могло бы вернуть из оффшоров до 30 млрд долларов. Но из-за недавних изменений в законодательстве едва ли удастся получить подобный результат.

"Сегодня проще получить доходы от ликвидации иностранной компании, на которую выведена прибыль, и не уплатить за это в бюджет ни копейки. Это позволили сделать сами "слуги" в своем законе об электронном кабинете налогоплательщика", – говорит Южанина.

Из-за этой нормы закона, полагает нардеп, в кампании по амнистии капитала не будут задействованы владельцы оффшоров, а в лучшем случае – те, кто имеет менее значительные активы в Украине.