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В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистии

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 11:19
В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистии
Автор: Ольга Шульга, Александр Белоус

После запланированной налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок. В правительстве хотят предусмотреть своего рода "кнут".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет".

"С одной стороны, мы даем пряник - это возможность легализовать свои доходы, с которых не уплачены налоги. С другой стороны, тот, кто сейчас не задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом", - сказал РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко.

В частности к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью "нулевого декларирования", налоговики будут применять "косвенные методы" выявления нарушений - грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни.

"После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и т.д.", - объясняет глава Минфина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о подаче нулевой декларации с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года и проведении налоговой амнистии.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (54%) не поддерживают введение всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан с обязательной подачей ежегодной налоговой декларации. Поддерживают такую инициативу 38% граждан.

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Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет