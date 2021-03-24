У Мінфіні розповіли, як будуть контролювати витрати українців після податкової амністії
Після запланованої податкової амністії українська влада має намір перевіряти джерела коштів громадян для дорогих покупок. В уряді хочуть передбачити свого роду "батіг".
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить".
"З одного боку, ми даємо пряник - це можливість легалізувати свої доходи, з яких не сплачені податки. З іншого боку, той, хто зараз не задекларує доходи, після закінчення амністії буде відповідати перед законом", - сказав РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко.
Зокрема, до тих, хто не захоче скористатися можливістю "нульового декларування", податківці будуть застосовувати "непрямі методи" виявлення порушень - грубо кажучи, порівнювати доходи з витратами т способом життя.
"Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на якихось офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо", - пояснює глава Мінфіну.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроект про подання нульової декларації з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року і проведення податкової амністії.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (54%) не підтримують введення загального декларування доходів для всіх категорій громадян з обов'язковою подачею щорічної податкової декларації. Підтримують таку ініціативу 38% громадян.