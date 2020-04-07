В Минфине распределили обязанности между заместителями министра

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый руководитель ведомства издал приказ

Министр финансов Украины Сергей Марченко своим приказом от 6 апреля 2020 года утвердил распределение обязанностей между руководством ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно приказу, на должности первого заместителя министра Денис Улютин будет отвечать за межбюджетные отношения (государственный и местные бюджеты), финансирование безопасности и обороны, органов прокуратуры и отдельных правоохранительных органов, выполнение национальных программ сотрудничества Украина-НАТО.

Роман Ермоличев, который до назначения возглавлял Департамент расходов бюджета гуманитарной сферы, в качестве заместителя будет отвечать за профильное направление, а также расходы социальной сферы и органов власти.

Василий Шкураков в дальнейшем будет отвечать за формирование и реализацию долговой политики, создание системы управления фискальными рисками, поступления в государственный бюджет от государственных предприятий.

К полномочиям Юрия Гелетия отнесены сферы финансовой политики, международных финансовых проектов, пробирного контроля и лотерей.

Светлана Воробей будет отвечать за формирование и реализацию Министерством финансов налоговой и таможенных политик, а также верификацию государственных выплат.

Напомним, 30 марта Верховная рада Украины со второй попытки назначила новым министром финансов Сергея Марченко. За его назначение проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

В ходе предыдущего внеочередного заседания Рада уволила Игоря Уманского с должности главы Минфина.