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Новый министр финансов планирует выполнять внешние обязательства Украины

Новости » Финансовый кризис 2020     31.03.2020 - 11:30
Новый министр финансов планирует выполнять внешние обязательства Украины
Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

Марченко озвучил свои намерения на посту министра

Новый министр финансов Украины Сергей Марченко во время представления в качестве руководителя ведомства подчеркнул необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

При этом, как отметили в пресс-службе, министр считает, что "в переговорах прежде всего, важно защищать интересы Украины и ее граждан".

Он заявил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. И для этого нужно думать о новых режимам стимулирования бизнеса.

В то же время Марченко считает, что сбор налогов очень важен. "Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективна работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами", - отметил министр во время представления.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос реструктуризации внешнего долга Украины обсуждался с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, 30 марта Верховная рада Украины со второй попытки назначил новым министром финансов Сергея Марченко. За его кандидатуру проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

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