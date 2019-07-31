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У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні

Новини » Фінанси    31.07.2019 - 14:03
У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарова зазначила, що Мінфін не може впливати на політику Нацбанку

Міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за зміцнення гривні. Про це глава Мінфіну написала у коментарі під постом новопризначеного члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика у Facebook.

Так, глава Мінфіну підтримала позицію Сульжика про те, що зміцнення гривні можна було використати для того, аби накопичити резерви, знизити відсоткові ставки (зокрема облікову) та скасувати всі обмеження на рух капіталу в країні. Зокрема, член наглядової ради ПриватБанку вважає бездіяльність нацрегулятора у стримуванні зростання курсу гривні такою, "яка межує зі злочинною халатністю".

"Мінфін про це говорить уже пару місяців. Але ми на політику НБУ не впливаємо", - зазначила Маркарова.

Вона наголосила, що Нацбанк проводить повністю незалежну політику.

"НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодив повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, аукціони (з продажу облігацій державної позики, - ред.) публічні. Розпис помісячний надано. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання - задача НБУ. Тут ми тільки свою позицію можемо виказувати, що ми регулярно і робимо", - написала глава Мінфіну, відповівши на критику про те, що міністерство робить недостатньо для стримування зміцнення гривні.

Нагадаємо старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб заявив, що курс долара до гривні в останні тижні падає за рахунок стійкого попиту нерезидентів на облігації, номіновані в гривні.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні вранці на відкритті міжбанку долар просів нижче 25 гривень. Зміцнення національної української валюти почало відбиватися і на готівковому ринку - в декількох обмінниках уже почали пропонувати долар за ціною нижче 25 гривень.

Так, НБУ на 31 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,08 гривень за долар. Підкреслимо, курс долара до гривні впав до рівня трирічних мінімумів.

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