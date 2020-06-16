В Минфине обозначили перспективы экономического роста Украины

На сегодняшний день в Украине есть все основания надеяться на восстановление экономического роста. Одной из причин является новая программа МВФ Stand-By для Украины.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Во-первых, идет увеличение уровня потребления электрической энергии, что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности. Далее показатели доходности наших ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа - ред.). Мы имеем возможность снизить уровень доходности и увеличить сроки заимствований, что свидетельствует о том, что нам больше доверяют. Инвесторы верят в Украину - внутренние и внешние", - отметил он.

Также, по словам министра, на восстановление экономического роста позволяют надеяться и программа МВФ, новая финансовая помощь ЕС и Всемирного банка.

"Общая сумма средств, которую мы сейчас законтрактовали - примерно 8 млрд долларов", - заявил Марченко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль ожидает рост экономики Украины во втором полугодии.

Как известно, 9 июня МВФ утвердил новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета Украина получила 12 июня.