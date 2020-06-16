У Мінфіні пояснили, чому чекають економічного зростання

На сьогодні в Україні є всі підстави сподіватись на відновлення економічного зростання. Однією з причин є нова програма МВФ Stand-By для України.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"По-перше, йде збільшення рівня споживання електричної енергії, що свідчить про певне відновлення промисловості. Далі показники дохідності наших ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики - ред.). Ми маємо змогу знизити рівень дохідності та збільшити строки запозичень, що свідчить про те, що нам більше довіряють. Інвестори вірять в Україну - внутрішні та зовнішні", - зазначив він.

Також, за словами міністра, на відновлення економічного зростання дозволяють сподіватися і програма МВФ, нова фінансова допомога ЄС та Світового банку.

"Загальна сума коштів, яку ми зараз законтрактували - приблизно 8 млрд доларів", - заявив Марченко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економіки України у другому півріччі.

Як відомо, 9 червня МВФ затвердив нову програму підтримки України в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету Україна отримала 12 червня.