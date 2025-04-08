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Кошти на виплати військовим: у Мінфіні зробили заяву

Фото: Мінфін спростував чутки про брак коштів на виплати військовим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Водночас у ЗМІ з'явилися повідомлення про брак коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінфіну.

Як зазначили в Мінфіні, вже понад три роки повномасштабної війни всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі.

"Так само буде і надалі! Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", - йдеться в заяві.

У Мінфіні зауважили що інформацію, яку поширили ЗМІ про, нібито, загрозу виплат, не відповідає дійсності.

Раніше видання "Економічна правда" оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що влада має збільшити видатки оборони на 200 млрд гривень інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення.

Видатки на оборону

Нагадаємо, в бюджеті-2025 на забезпечення Сил оборони у 2025 році передбачено понад 2,2 трлн гривень.

Важливу роль відіграє підтримка партнерів у рамках програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.

Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби.

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