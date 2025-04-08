Деньги на выплаты военным: в Минфине сделали заявление

Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. В то же время в СМИ появились сообщения о нехватке средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минфина.
Как отметили в Минфине, уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным идут вовремя и в полном объеме.
"Так же будет и в дальнейшем! Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", - говорится в заявлении.
В Минфине отметили, что информация, которую распространили СМИ о якобы угрозе выплат, не соответствует действительности.
Ранее издание "Экономическая правда" обнародовала материал, в котором утверждается, что власти должны увеличить расходы обороны на 200 млрд гривен иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного обеспечения.
Напомним, в бюджете-2025 на обеспечение Сил обороны в 2025 году предусмотрено более 2,2 трлн гривен.
Важную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.
Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.
Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.