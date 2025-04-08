Деньги на выплаты военным: в Минфине сделали заявление

Как отметили в Минфине, уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным идут вовремя и в полном объеме.

"Так же будет и в дальнейшем! Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", - говорится в заявлении.

В Минфине отметили, что информация, которую распространили СМИ о якобы угрозе выплат, не соответствует действительности.

Ранее издание "Экономическая правда" обнародовала материал, в котором утверждается, что власти должны увеличить расходы обороны на 200 млрд гривен иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного обеспечения.