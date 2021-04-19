Мінфін чекає транш кредиту МВФ не раніше вересня

Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року. Зараз йде узгодження умов.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню lb.ua .

Як зазначив міністр, вересень - "це хороший варіант, до якого ми йдемо".

"Поки є прогрес, і я хочу бути в даному випадку оптимістом", - додав він.

За його словами, зараз йде обговорення зобов'язань, які готова узяти на себе Україна. При цьому ці формулювання "ще чітко не викристалізовані", а робота над текстом нового Меморандуму ще не починалася..

"Ми зараз звужуємо коло невирішених питань. За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато запитань, зараз їх менше. Залишився ряд питань антикорупції, які потрібно вирішити", - повідомив Марченко.