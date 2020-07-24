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Минфин выкупит евробонды на 800 млн долларов за счет нового выпуска

Киев, Пятница 24 июля 2020 11:25
Минфин выкупит евробонды на 800 млн долларов за счет нового выпуска
Фото: доллар и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Министерство заплатит за облигации больше, чем планировало в конце июня

Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму 806 млн долларов и заплатит за них 846 млн долларов. Облигации будут выкуплены за счет средств, полученных от новых евробондов на 2 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина на сайте паневропейской биржи Euronext.

Минфин предложил инвесторам выкупить облигации на 434,819 млн долларов с погашением в 2021 году за 104,5% от номинала и на 371,341 млн долларов с погашением в 2022 году за 105,5% от номинала (в сумме 806,160 млн долларов).

Согласно сообщению, в результате сумма выкупа евробондов составит 846,150 млн долларов.

Напомним, в конце июня Минфин планировал выкупить эти облигации по более низкой цене.

Минфин предлагал инвесторами выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 году за 103,5% от номинала, а с погашением в 2022 году - за 104,25% от номинала.

Всего в обращении находится евробонды с погашением в 2021 году на сумму 1,409 млрд долларов, и 1,384 млрд долларов в 2022 году. Купонная доходность по выпускам составляет 7,75% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин разместил выпуск евробондов на 2 млрд долларов с погашением в 2033 году с доходностью 7,25% годовых.

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