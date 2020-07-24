Мінфін викупить євробонди на 800 млн доларів за рахунок нового випуску

Фото: долар і євро (прес-служба НБУ)

Міністерство заплатить за облігації більше, ніж планував в кінці червня

Міністерство фінансів України викупить єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму 806 млн доларів і заплатить за них 846 млн доларів. Облігації будуть викуплені за рахунок коштів, отриманих від нових євробондів на 2 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну на сайті панєвропейської біржі Euronext.

Мінфін запропонував інвесторам викупити облігації на 434,819 млн доларів з погашенням у 2021 році за 104,5% від номіналу і на 371,341 млн доларів з погашенням у 2022 році за 105,5% від номіналу (у сумі 806,160 млн доларів).

Згідно з повідомленням, в результаті сума викупу євробондів 846,150 млн доларів.

Нагадаємо, в кінці червня Мінфін планував викупити ці облігації за нижчою ціною.

Мінфін пропонував інвесторами викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 році за 103,5% від номіналу, а з погашенням в 2022 році - за 104,25% від номіналу.

Всього в обігу знаходиться євробонди з погашенням у 2021 році на суму 1,409 млрд доларів, і 1,384 млрд доларів у 2022 році. Купонна дохідність за випусками складає 7,75% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з прибутковістю 7,25% річних.