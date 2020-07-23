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Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

Киев, Четверг 23 июля 2020 18:53
Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов
Фото: Украина привлекла еще 2 млрд долларов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Деньги привлекли под 7,25% годовых с погашением в марте 20133 года

Украина 23 июля успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.

Об этом в Facebook сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась успешнее, чеи ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.

"Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было правильным, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов", - добавил Демкив.

Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планировала выпуск евробондов на 23 июля, который ранее был отменен из-за отставки бывшего главы Национального банка Украины Якова Смолия; в частности, ожидалось, что Украина разместит облигации на 1,75 млрд долларов.

Отметим, заявление Смолия об отставке было внезапным, поэтому выпуск 12-летних евробондов был срочно отменен.

По словам министра финансов Сергея Марченко, отказ от размещения облигаций был вызван тем, что отставка главы НБУ в мире международных финансов является достаточно существенным событием, поэтому Украина не стала рисковать доверием инвесторов.

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