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Минфин выкупит евробонды на 750 млн долларов за счет нового выпуска

Киев, Четверг 23 июля 2020 13:35
Минфин выкупит евробонды на 750 млн долларов за счет нового выпуска
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Украина вернулась на рынок и размещает евробонды на 1,75 млн долларов

Министерство финансов выкупит непогашенные облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов. Выкуп облигаций будет проходить сегодня, 23 июля, одновременно с выпуском новых евробондов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, министерство привлекло международные инвестиционные банки в связи с предполагаемым выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов с наивысшим приоритетом и двенадцатилетним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах США.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины намерено разместить еврооблигации на 1,75 млрд долларов с погашением в 2033 году.

Раньше этот выпуск был отменен после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ.

Таким образом, из общей суммы в 1,75 млрд долларов 750 млн долларов пойдет на погашение предыдущих выпусков, 1 млрд долларов на покрытие дефицита госбюджета.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.

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