Мінфін викупить євробонди на 750 млн доларів за рахунок нового випуску

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Україна повернулася на ринок та розміщає євробонди на 1,75 млн доларів

Міністерство фінансів викупить непогашені облігацій зовнішніх державних позик України із терміном погашення в 2021 та 2022 роках на суму до 750 млн доларів. Викуп облігацій відбуватиметься сьогодні, 23 липня, одночасно з випуском нових євробондів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, міністерство залучило міжнародні інвестиційні банки у зв’язку із запропонованим випуском незабезпечених облігацій зовнішніх державних позик з найвищим пріоритетом та дванадцятирічним строком обігу, що будуть деноміновані у доларах США.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України має намір розмістити єврооблігації на 1,75 млрд доларів з погашенням у 2033 році.

Раніше цей випуск був скасований після заяви Якова Смолія про відставку.

Таким чином, із загальної суми в 1,75 млрд доларів 750 млн доларів піде на погашення попередніх випусків, 1 млрд доларів на покриття дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.