ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мінфін викупить євробонди на 750 млн доларів за рахунок нового випуску

Київ, Четвер 23 липня 2020 13:35
Мінфін викупить євробонди на 750 млн доларів за рахунок нового випуску
Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Україна повернулася на ринок та розміщає євробонди на 1,75 млн доларів

Міністерство фінансів викупить непогашені облігацій зовнішніх державних позик України із терміном погашення в 2021 та 2022 роках на суму до 750 млн доларів. Викуп облігацій відбуватиметься сьогодні, 23 липня, одночасно з випуском нових євробондів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, міністерство залучило міжнародні інвестиційні банки у зв’язку із запропонованим випуском незабезпечених облігацій зовнішніх державних позик з найвищим пріоритетом та дванадцятирічним строком обігу, що будуть деноміновані у доларах США.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України має намір розмістити єврооблігації на 1,75 млрд доларів з погашенням у 2033 році.

Раніше цей випуск був скасований після заяви Якова Смолія про відставку.

Таким чином, із загальної суми в 1,75 млрд доларів 750 млн доларів піде на погашення попередніх випусків, 1 млрд доларів на покриття дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Міністерство фінансів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся