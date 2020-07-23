Украина планирует выпуск евробондов, ранее отмененный из-за отставки Смолия

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Повторный выпуск на 1,75 млрд долларов предлагается на тех же условиях

Министерство финансов Украины намерено разместить еврооблигации на 1,75 млрд долларов с погашением в 2033 году. Ранее этот выпуск был отменен после заявления Якова Смолия об отставке.

Об этом в своем Telegram-канале написал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

По его информации, выпуск предлагается инвесторам на прежних условиях.

Таким образом, из общей суммы в 1,75 млрд долларов 750 млн долларов пойдет на погашение прежних выпусков, 1 млрд долларов - на покрытие дефицита госбюджета.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Минфин 1 июля уже разместил 12-летние евробонды на 1,75 млрд долларов и закрыл книгу заявок с доходностью 7,3%.

Марченко после этого заявил, что новый выпуск еврооблигаций Украины будет зависеть от многих факторов.

Отметим, Верховная рада назначила главой НБУ Кирилла Шевченко, который сегодня вместе с министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем вылетел в Брюссель.